سلسلة لقاءات للموفد القطريّ.. وتنويهٌ بدور الجيش واستمرار دعمه

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الدولة في وزارة خارجية دولة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي على رأس وفد، في حضور سفير دولة قطر في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

ونوّه الوزير الخليفي “بدور المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الراهنة”، مشددًا على “ضرورة استمرار دعمها لتمكينها من تنفيذ مهماتها في حفظ أمن لبنان واستقراره”.

بدوره، شكر العماد عون دولة قطر بشخص الأمير تميم بن حمد آل ثاني “على الدعم المستمر للمؤسسة”.

وعند الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم، استقبل رئيس حزب القوات سمير جعجع الوفد القطري في معراب.

كما استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في دارته في خلدة، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، يرافقه السفير القطري في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي والوفد المرافق، حيث تطرّق البحث إلى أهمية تعزيز لغة الحوار للوصول إلى حلحلة الأزمات الداخلية العالقة، وعودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في البلاد.

وكان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط استقبل في كليمنصو، مساء الإثنين، الخليفي، يرافقه السفير القطري في لبنان وأعضاء الوفد، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، والنائب هادي أبو الحسن، حيث جرى عرض للتطورات العامّة في لبنان والمنطقة.