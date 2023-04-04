الثلاثاء 13 رمضان 1444 ﻫ - 4 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلسلة لقاءات للموفد القطريّ.. وتنويهٌ بدور الجيش واستمرار دعمه

منذ 11 ثانية
قائد الجيش العماد جوزاف عون والوزير القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي

قائد الجيش العماد جوزاف عون والوزير القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي

A A A
طباعة المقال

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الدولة في وزارة خارجية دولة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي على رأس وفد، في حضور سفير دولة قطر في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

ونوّه الوزير الخليفي “بدور المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الراهنة”، مشددًا على “ضرورة استمرار دعمها لتمكينها من تنفيذ مهماتها في حفظ أمن لبنان واستقراره”.

بدوره، شكر العماد عون دولة قطر بشخص الأمير تميم بن حمد آل ثاني “على الدعم المستمر للمؤسسة”.

وعند الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم، استقبل رئيس حزب القوات سمير جعجع الوفد القطري في معراب.

كما استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في دارته في خلدة، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، يرافقه السفير القطري في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي والوفد المرافق، حيث تطرّق البحث إلى أهمية تعزيز لغة الحوار للوصول إلى حلحلة الأزمات الداخلية العالقة، وعودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في البلاد.

وكان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط استقبل في كليمنصو، مساء الإثنين، الخليفي، يرافقه السفير القطري في لبنان وأعضاء الوفد، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، والنائب هادي أبو الحسن، حيث جرى عرض للتطورات العامّة في لبنان والمنطقة.

    المزيد من أخبار لبنان

    اعتصام "أصحاب محطات الطاقة"
    بالفيديو.. أصحاب محطات الطاقة يُطالبون بـ "دولرة" أسعار البنزين
    اعتداء - تعبيرية
    امرأة في حالة حرجة.. ضرب واعتداء من "مجهول" بتحريض من الزوج!
    رابطة موظفي الإدارة العامة
    موظفو الإدارة العامة: عاجزون عن الذهاب إلى العمل.. ولا حلّ من الدولة

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    تحذيرات جديدة من عالم الزلازل الهولندي.. ماذا توقّع ليوم غد؟
    أسعار المحروقات
    بيان لنقابة أصحاب المحطات... وهذا ما جاء فيه
    مصارف- تعبيرية
    هل يُعدَّل سعر صرف الودائع المصرفيّة؟