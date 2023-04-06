سلسلة لقاءات لميقاتي.. وآليّة لترميم الأبنية المتصدّعة في طرابلس

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعًا لـ “لجنة متابعة الأبنية المتصدعة في الشمال”، حيث أعلن رئيس لجنة الأشغال النيابية سجيع عطية، الذي شارك في الاجتماع أنّ “نقابة المهندسين قامت بكشف ميداني بالتعاون مع بلدية طرابلس، واتفقنا على آلية صرف الأموال من خلال إعطاء سلفة. وستقوم البلدية بالترميم وفق الأصول للأبنية القانونية والأشد خطورة، وستضع دراسة مفصلة أكثر، وأعتقد أن نموذج هذه الدراسة سيشمل كل لبنان، أي الأبنية الآيلة للسقوط والمتصدعة، لأن الزلزال كان مؤذيًا وأثره سلبي على الأبنية القديمة، ومن الآن ولغاية عشرة أيام، ستحدد الأبنية الأكثر تصدعًا وخطورة والتي تضم أقل عدد من السكان والنقل كلفة ضمن الإمكانات”.

وردًا على سؤال قال: “تمحور البحث على مدينة طرابلس كونها الأكثر قدمًا وتأذيًا من الزلزال. وبوجود الوزراء الموجودين بحثنا أيضًا الوضع في سائر المناطق في كل لبنان ولكن التفاصيل لم تستكمل بعد”.

هذا وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاتصالات جوني القرم وتم البحث في شؤون الوزارة.

كما استقبل في حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان، مؤسس شركة”Multilane” فادي ضو.

بعد اللقاء قال بوشكيان: “تشرفنا بلقاء الرئيس ميقاتي، وأطلعناه على النظرة المستقبلية التي نطمح إليها بصناعة التكنولوجيا، ونعتبر كحكومة أن هناك وضعًا جديدًا تغييريًا في المنطقة والمستقبل لجهة الاقتصاد اللبناني، وتحويله من خط ما كان يسمى “خط الحرير” إلى اقتصاد ريعي، فنحن سائرون نحو تطوير التكنولوجيا وصناعتها، والتي تحمل أملا للشباب لاستمرارهم بالتمسك بأرضهم، وبالتالي تمسكنا بالقدرات البشرية الموجودة لدينا، والتي نعتبرها من اهم الموارد للشعب اللبناني وهذه ميزته”.

وأضاف: “من هنا نشكر السيد ضو الذي قام بخطوة جريئة وجبارة بإقامة المصنع الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وبلبنان بالذات وبقريته حومال، والمصنع هو مختص بكل الأمور التكنولوجيا والبرمجة، ويضم أكثر من 300 شاب وشابة مختصين بهندسة الكومبيوتر والمعلوماتية والكترونيات والتحول الرقمي، وهم من أعمار تتراوح بين 23 و26 عامًا”.

من ناحيته قال ضو: “نفتخر أن نكون نعمل في وطننا لبنان، والهدف هو إعادة كل جيل الشباب الذي سافر وتوفير فرص عمل لعشرات آلاف الشباب، ونحن ننتج حاليًا ونصدر من لبنان 30 ألف قطعة شهريًا لشركتي “غوغل وفيسبوك” وغيرهما وما قمنا به حتى الآن هو نموذج صغير، نود توسيعه ليشمل كل لبنان ولتوفير وظائف على أراضيه كافة”.

كما يترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعًا لـ “اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”، ويشارك فيه كل من: نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير العدل هنري خوري، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الصحة فراس الأبيض، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموش ومدير عام المالية جورج معراوي. وغاب عن الاجتماع وزير المال بوسف خليل لدواع صحية.