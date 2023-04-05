سلسلة لقاءات لميقاتي.. وملفات زراعيّة ورياضيّة على الطاولة!

عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع سفير مصر ياسر علوي، الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائيّة بين البلدين.

كما واجتمع ميقاتي بالنائبين سجيع عطية وجيمي جبور ووفد. وبعد اللقاء، صرح النائب جبور قائلًا: التقينا الرئيس ميقاتي مع زملائي النواب ووفد من مزارعي البطاطا ورؤساء اتحادات البلديات والمهتمين بمسائل زراعة البطاطا في عكار، وناشدناه وقف الإذن الذي اعطي لدخول البطاطا المصرية بعد المهلة التي تنتهي في ٣١ آذار. فهناك مخالفة تمت للاتفاقية مع مصر بإدخال شحنات بطاطا 6 آلاف طن بعد انتهاء المهلة، ودخلت في 3 نيسان في موسم البطاطا، ولذا فهناك إنتاج عكاري سيمنى بخسارة كبيرة نتيجة المنافسة غير المشروعة لدخول البطاطا المصرية”.

وأضاف جبّور: “ناشدنا دولة الرئيس الرجوع عن القرار وعن الموافقة الاستثنائية التي أعطاها. ونستغل هذه المناسبة لمناشدة وزير الزراعة بعدم السماح بإدخال البطاطا خارج مهلة الاتفاقية المعقودة مع مصر، فهناك قطاع انتاجي كبير وآلاف العائلات التي تقوم بزراعة البطاطا واذا منيت هذه العائلات بالخسارة نكون كمن يضرب قطاعًا إنتاجية كبيرًا”.

وتابع: “نناشد الرئيس نبيه بري، والرئيس ميقاتي ووزير الزراعة عباس الحاج حسن العودة عن قرارهم، هناك آلاف العائلات والأشخاص يرتبطون سنويًا بهذا الموسم، لذلك هذا الأمر غير مقبول بتاتًا، نحن نحترم الاتفاقيات المعقودة مع الدول العربية الجارة والصديقة ولكن في الوقت ذاته فالأولوية هي مصلحة مواطنينا ومزارعينا. من هنا، فإنّ مصلحة الدولة اللبنانية هي الالتزام بالاتفاقية، ولن نكون مكسر عصا لأحد ولن نرمي موسمنا على الطرقات، ولن نذهب إلى خسارة مدوية، لذلك فهذه المناشدة هي للجميع قبل فوات الأوان”.

واستقبل رئيس الحكومة، في حضور وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وفدًا من إتحاد واندية كرة القدم برئاسة رئيس الاتحاد هاشم حيدر. وعرض رؤساء الاندية على رئيس الحكومة اقتراح أن يتم تأهيل واستثمار الملاعب الرياضية التابعة للمنشآت الرياضية والملاعب البلدية، وتفعيل عملها وإعادة النهوض بالدور الملقى على عاتقها كأندية اتحادية قادرة للمساعدة في عملية النهوض الرياضي والوطني. وقد تقرر، بناء لتوجيهات رئيس الحكومة، تشكيل لجنة مصغرة من الاتحاد لمتابعة سريعة للموضوع بإشراف وزير الشباب والرياضة وتقرر عقد اجتماع أول للجنة يوم الثلاثاء في الحادي عشر من نيسان في وزارة الشباب والرياضة.