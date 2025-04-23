سلسلة لقاءات لوزير الداخلية.. إليكم تفاصيلها

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب فؤاد مخزومي وعرض معه الأوضاع العامة، ومن ثم التقى النائب آلان عون، وبحث معه في شؤون إنمائية.

كما بحث مع النائبين أمين شري وعلي فياض، في حضور رئيس اتحاد بلديات الضاحية، الأوضاع العامة.

واستقبل النائب ميشال موسى، وبحث معه في ملف السجون وحقوق الإنسان.

وتناول مع الأمين العام لـ”اتحاد المصارف العربية” في لبنان وسام فتوح سبل التعاون مع الوزارة والأجهزة والإدارات التابعة لها في ما يتعلق بالجرائم المالية وتبييض الأموال.

والتقى وزير الداخلية وفدا من جمعية بيروت “منارتي” برئاسة المحامي مروان سلام.