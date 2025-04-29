سلسلة لقاءات لوزير الدفاع.. إليكم تفاصيلها

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة، الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري، وكان اللقاء مناسبة للتشاور في الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه لبنان، خصوصا على الصعيدين الأمني والاجتماعي.

كما استقبل وزير الدفاع الوزيرين السابقين سيبوه هوفنانيان ومروان شربل. وخلال اللقاءين، تم التداول في الشؤون الوطنية والتحديات الراهنة، إلى جانب التشديد على أهمية مواكبة الجيش اللبناني ودعمه في مختلف الوسائل المتاحة، بما يساهم في تعزيز جهوزيته وتأمين المتطلبات الضرورية لاستمراره في أداء دوره الوطني.