سلوم: ايقاف المعتدي على الصيدليات وعهدٌ جديد للبنان

أعلن نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم ان القوى الامنيّة بعد اقل من ٢٤ ساعة تمكنت من توقيف المعتدي على ٣ صيدليات من خلال سطو مسلّح ، وهو يتقدّم بالشكر من معالي وزير الداخلية العميد أحمد الحجار الذي بادر بالاتصال ووضع وزارة الداخلية بتصرف النقابة والصيادلة، وقام بجهود استثنائية لايقاف وملاحقة المعتدي، وكذلك معالي وزير الصحة الدكتور ركان ناصرالدين على اتصاله وبيان الدعم الصادر عن الوزارة، وكل من قائد المخابرات، وقيادات الاجهزة الامنية التي كانت على تنسيق طوال الليل مع النقيب.

اضاف ان هذا الانجاز وهذا الاهتمام من كافة الوزارء والاجهزة انما يعكس صورة بهية عن عهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ، عهد استعادة الدولة وامن المواطن ، وانه سيكون له لقاء قريب مع وزير الداخلية للشكر والتنسيق في حماية الصيدليات