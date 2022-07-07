سوبرماركت ترفض القبض بالبطاقة نهائياً... والسبب؟

أوضح نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، أنّه عندما تقبض السوبرماركات من خلال البطاقات المصرفيّة لا تستطيع شراء البضائع بالأموال الموجودة في المصارف والتي لا يمكن سحبها للدفع للمورّدين، لذلك تفاقمت هذه المشكلة وبالتالي أصبح هناك تفاوت بنسبة القبض بالبطاقة فيما هناك من يرفضها نهائيّاً.

وشدّد في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، على أن الرقابة الأساسيّة على الأسعار تكمن في المنافسة التي تحدّد مستوى الأسعار.

وأكّد فهد أنّ المشكلة هي في عدم استقرار سعر صرف الدولار ما يؤدّي إلى بعض الفروقات في أسعار البضائع.

واتسعت في الآونة الأخيرة ظاهرة امتناع المحال التجارية عن قبول البطاقات المصرفيّة كوسيلة للدفع، في سابقة لم يشهدها الإقتصاد اللبناني. بعد عدم تعامل الصيدليات ومحطّات المحروقات بالبطاقات، لجأت قلّة قليلة من السوبر ماركت الكبيرة إلى قبول 50% من الفاتورة عبر البطاقة و50% نقدًا، فيما اشترطت الغالبية منها دفع كامل الفاتورة نقدًا.