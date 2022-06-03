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سوريان سرقا 50 الف دولار في كسارة بقبضة قوى الامن

3 - يونيو - 2022
سرقة-تعبيرية

سرقة-تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ ١٨-٤-٢٠٢٢ أقدم مجهولون في محلة كسارة، على الدخول الى منزل أحد الأشخاص من الجنسية السورية، وسرقوا مبلغا ماليا وكمية من المصاغ والمجوهرات قدرت قيمتها بحوالى /٥٠،٠٠٠/ دولار أميركي ، وفروا الى جهة مجهولة.

على الاثر، كثَّفت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية استقصاءاتها وتحرياتها، وتوصلت الى كشف هوية أحد الضالعين بالعملية، وتحديد مكان تواجده، حيث تمكنت من القاء القبض عليه في محلة شتورا، ويدعى م. ق. (مواليد عام 1994، سوري)

بالاستماع اليه، اعترف بإقدامه بالاشتراك مع آخرين على تنفيذ الجريمة.

بعد المتابعة، تم تحديد مكان تواجد أحدهم حيث انتقلت دورية من المفرزة المذكورة بمؤازرة قوة من مفرزة جونية القضائية واوقفت المشتبه به في محلة البوار، ويدعى ط. ت. (مواليد عام 1982، سوري) وهو الرأس المدبر للعملية، ومن اصحاب السوابق بجرائم سرقة وخطف.

بتفتيش مكان اقامتهما تم العثور على قسم من المسروقات.

أعيدت المضبوطات الى المدعي، وأودع الموقوفان القضاء المختص بناء على اشارته، وتم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق المتورط الثالث.

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