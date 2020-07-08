شامل روكز لـ”صوت الناس”: الظروف الاقليمية تضغط علينا وفقدان الحياد يؤثّر على قرار لبنان الحرّ

أطل النائب العميد شامل روكز في برنامج “صوت الناس” الذي اطلقه موقع “صوت بيروت انترناشونال” مع الاعلامي ماريو عبود، حيث تم التطرق الى مواضيع الساعة وما يمر به لبنان من ازمات.

في موضوع مساعدة صندوق النقد الدولي الذي يعوّل عليه اللبنانيون معتبرين انه بصيص امل للخروج من الازمة، اعتبر روكز ان هناك ” من يحاولون الاحتيال على صندوق النقد وبالنتيجة نحن بحاجة له وللاموال الصعبة ولا يمكن تحسين وضعنا الاقتصادي الا من ضمن هذا المسار”، لافتاً إلى أن “الظروف الاقليمية تضغط علينا وفقدان الحياد يؤثّر على قرار لبنان الحرّ”.

ورداً على سؤال فيما ان كان يؤيد عودة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة أجاب “انا مع حكومة مستقلة بالكامل ومتجانسة وتستطيع اخذ القرارات ولا مشكلة ان كان هناك شخصية سنيّة تريح سعد الحريري”.

وفيما ان ترك ثورة 17 تشرين لانشاء “ثورة شامل روكز” في 17 تموز اجاب” كلا على العكس، هي استمرارية لها، مبادئ ثورة 17 تشرين هي ما كان ينادي به العماد عون في السابق، وكنت امل ان يتبنى هذه المبادئ الان لاعادة بناء الدولة بطريقة صحيحة”.

وعن التدقيق المالي علّق روكز ” هو ضرورة، وجميع الزعماء السياسيين ومن في السلطة يخشون منه”.

كما تطرق روكز الى عمليات التهريب التي تحصل عبر الحدود غير الشرعية قائلا “السلطة السياسية اعطت القرار والجيش لم يتخذ هذه الخطوة بسبب الضغط السياسي عليه” واعتبر انه “يجب اقفال الحدود كاملة، وهناك في بعض المواقع بنى تحتية للتهريب، وفي منطقة وادي خالد مثلا هناك ساحات لتبادل البضائع، حتّى وهناك في بعض المواقع قساطر لتهريب المازوت مثلا”.