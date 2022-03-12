شبكة تنشط في عمليات نقل وتوزيع وترويج المخدرات بقبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي البيان التالي: ‏

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في ‏مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام شبكة بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان‎.‎

‎ ‎على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها لتحديد هوية أفراد الشبكة المذكورة وتوقيفهم، ونتيجة الاستقصاءات ‏والتحريات المكثفة، توصلّت الى كشف هويتهم جميعاً، وهم كل من اللبنانيين‎:‎

و. م. (مواليد عام 1980) مطلوب بموجب /3/ ملاحقات قضائية بجرائم مخدرات وشيك دون رصيد‏

ح. ب. س. (مواليد عام 1970) بحقه مذكرة توقيف بجرم مخدرات‏

س. ر. (مواليد عام 1992)‏

ع. ج. (مواليد عام 1972)‏

م. ج. (مواليد عام 2004)‏

بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم‎.‎

‎ ‎بتاريخي 1 و4-3-2022 وبعد عمليات مراقبة ورصد دقيقة، داهمت إحدى دوريات الشعبة منزل الأول في محلة السبتية والقت ‏القبض عليه وبرفقته الثاني تزامنا تم توقيف الثالث. كما نصبت دورية أخرى كمينا محكما للرابع والخامس في محلة نهر الموت أسفر ‏عن توقيفهما على متن “رابيد” لون ابيض. وعُثِر بحوزتهم على كمية من مادة الكوكايين، هواتف خلوية، ومبالغ مالية‎.‎

بتفتيش منزل الاول في السبتية تم ضبط /76,4/ غ قائم من مادة الكوكايين داخل /3/ علب بلاستيكية، أدوات تستخدم في توضيب ‏المخدرات، علبة بلاستيكية تحتوي على آثار الكوكايين، ميزان حساس‎.‎

بالتحقيق معهم، اعترف (و. م.) و(س. ر) بتجارة وترويج المخدرات لعدد من الزبائن في مناطق جبل لبنان، فيما اعترف الثاني ‏بتعاطي المخدرات وتمويل الاول لشرائها وترويجها وانه يستحصل عليها منه لتعاطيها. فيما اعترف (ع. ج.) و(م. ج.) بقيامهما بنقل ‏المخدرات من البقاع الى بيروت لتوزيعها على المروجين‎.‎

‎ ‎أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء‎.‎