شخصيات سياسية وديبلوماسية ودينية قدمت واجب العزاء بالبابا فرنسيس في حريصا

استقبل السفير البابوي المونسيور باولو بورجيا في مقر السفارة البابوية في حريصا، شخصيات سياسية وديبلوماسية ودينية قدمت واجب العزاء بالبابا فرنسيس.

وشهدت السفارة البابوية التي حصرت ب”تلفزيون لبنان” وقائع نقل التعازي من مقرها في حريصا وتوزيع الإشارة لجميع التلفزيونات، توافد المعزين منذ صباح اليوم، وسجلت كلمات مؤثرة في سجل التعازي عبرت عن الحزن الكبير على رحيل البابا، الذي وصف بانه “بابا الفقراء “ورجل الحوار والسلام”.

من ابرز المعزين وزير الإعلام المحامي بول مرقص الذي توجه في ختام زيارته مع السفير البابوي إلى كابيلا السفارة حيث صليا.

ثم استقبل السفير البابوي وفد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى برئاسة الشيخ علي الخطيب. وقال بورجيا:”ان البابا فرنسيس لطالما شدد على اهمية الاخوة البناءة بين الأديان في بلد ومجتمع مثل لبنان، وايضا التزامه من اجل السلام، كما امل ان يكون الإرث الذي تركه لنا في هذه الايام ان نظل ملتزمين في بناء السلام بين الشعوب ويحمل ثمارا بين الأديان لا سيما هنا في لبنان”.

بدوره قال الشيخ الخطيب:” ان العالم سيحمل ذكرى لن تمحى في تاريخ هذا البابا في حواره وفي الاتفاق الذي حصل مع شيخ الأزهر وفي زيارته إلى النجف الشريف في العراق ولقائه مع الإمام السيستاني التي قربت القلوب ووحدت الأهداف وجعلت العالم أقرب إلى السلام”.

وكتب في سجل التعازي: “لقد فقد العالم بفقده رجل سلام وحوار ومدافع عنيد عن الفقراء والمساكين وعن القيم الإنسانية العليا. نسأل الله ان يعوض الكنيسة رجلا يقتفي اثره ويحقق ما سعى الفقيد اليه. ونتقدم باسم المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى باحر التعازي من الكنيسة الكاثوليكية ومن اتباعها في العالم ومن اللبنانيين خصوصا برجاء ان يتحقق السلام والامن وتسود قيم السيد المسيح على الأرض عدلا وتسامحا”.

كما حضر معزيا: الدكتور داود الصايغ سفراء: كازاخستان، كوريا، اسبانيا، إيطاليا، فرنسا، القائم باعمال منسق مقيم مدير برنامج الغذاء العالمي ماثيو هولينغسوارث مطران الكلدان في بيروت ميشال قصارجي ، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ، مطران الارمن الكاثوليك غريغور باديشا رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى، الرئيسة العامة الأم جوسلين جمعه على راس وفد من رهبانية الراعي الصالح، وفد “كاريتاس” برئاسة الاب ميشال عبود، روجيه نسناس ، فؤاد أبو ناصر على راس وفد من مؤسسة “نورج”، الاب ناجي ابراهيم على رأس وفد، الوزير السابق زياد بارود، وفد رهبانية القلبين الاقدسين.