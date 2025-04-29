شراكات استراتيجية لدعم القطاع الزراعي وتعزيز التنمية الريفية

استقبل وزير الزراعة نزار هاني في إطار جهوده لتفعيل التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية، الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري يرافقه وفد من التيار، في حضور المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود.

عرض الوزير مع الوفد الواقع الزراعي، وقدم عرضًا شاملاً لخطة وزارة الزراعة وخطة الإرشاد الزراعي الهادفة إلى دعم المزارعين، تحسين جودة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الصادرات اللبنانية. وتم البحث في تسويق البطاطا في منطقة عكار، وسبل فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، بخاصة نحو المملكة العربية السعودية.

كما تطرق النقاش إلى تداعيات التغير المناخي على الروزنامة الزراعية الوطنية، وأهمية تعديل مواعيد الإجازات المرتبطة بالاستيراد بما يتناسب مع الواقع المناخي الجديد، بالإضافة إلى بحث انطلاقة عمل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي وآليات تنظيمه. وتم التوقف عند تجربة المملكة العربية السعودية في تطوير القطاع الزراعي، مع تأكيد ضرورة الاستفادة منها لتعزيز الاستدامة الزراعية في لبنان. وتم تثبيت موعد زيارة الوزير إلى مدينة صيدا في السادس من أيار 2025، بالإضافة إلى التحضير لزيارة ميدانية إلى بساتين صيدا لمعاينة تطور زراعة الأفوكادو. كما تمّ التشديد على أهمية تفعيل السياحة الريفية والدينية باعتبارها رافعة اقتصادية أساسية للقطاع الزراعي والمجتمعات المحلية.

وفي سياق تعزيز التعاون مع المؤسسات الفاعلة في القطاع، استقبل الوزير هاني وفد مؤسسة “الصفدي” ضم مدير البرامج خالد حنوشي، ومسؤولة التواصل والعلاقات العامة ماري جو ذيب، والمهندسة الزراعية في مركز الصفدي الزراعي – عكار المهندسة فاطمة العمري.

عرض الوزير خلال اللقاء التوجهات الاستراتيجية للوزارة وخطة الإرشاد الزراعي لدعم المبادرات التنموية وتعزيز قدرات المزارعين. كما تم البحث في سبل تطوير التعاون بين وزارة الزراعة ومؤسسة الصفدي، خصوصًا في مجال تحديث المناهج الزراعية، دعم البحث العلمي، وتوسيع برامج التدريب المهني المعجل بالتنسيق مع مصلحة زراعة الشمال.