شرحٌ لجدول أسعار المحروقات الصادر صباح اليوم

رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح، أن “جدول تركيب اسعار المحروقات الصادر اليوم هو نتيجة الثبات في سعر البنزين، والتراجع في سعر المازوت المستوردين، وارتفاع سعر الدولار في السوق الحرة وبقاء سعر دولار صيرفة من دون تغيير”.

وقال: “لم يتعدل سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان التي بقيت على 675000 ليرة وذلك بسبب عدم تعديل ثمن الكيلوليتر المستورد وثبات سعرصرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة المعتمدة لاستيراد البنزين على 25300”.

وأضاف: “أما صفيحة المازوت فارتفعت 2000 ليرة لتصبح 716000 ليرة نتيجة تراجع ثمن الكيلوليتر المستورد ما يقارب 16 دولارا، ولكن في المقابل ارتفع سعر صرف الدولار وفقاً للسوق الحرة المعتمدة لاستيراد المازوت والغاز 425 ليرة والذي احتسب ليرة 28750 عوضاً عن 28325 في الجدول السابق وقارورة الغاز ارتفعت 2000 ليرة لتصبح 342000 ليرة لنفس الاسباب”.