الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شرحٌ لجدول أسعار المحروقات الصادر صباح اليوم

منذ 53 دقيقة
المحروقات

المحروقات

A A A
طباعة المقال

رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح، أن “جدول تركيب اسعار المحروقات الصادر اليوم هو نتيجة الثبات في سعر البنزين، والتراجع في سعر المازوت المستوردين، وارتفاع سعر الدولار في السوق الحرة وبقاء سعر دولار صيرفة من دون تغيير”.

وقال: “لم يتعدل سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان التي بقيت على 675000 ليرة وذلك بسبب عدم تعديل ثمن الكيلوليتر المستورد وثبات سعرصرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة المعتمدة لاستيراد البنزين على 25300”.

وأضاف: “أما صفيحة المازوت فارتفعت 2000 ليرة لتصبح 716000 ليرة نتيجة تراجع ثمن الكيلوليتر المستورد ما يقارب 16 دولارا، ولكن في المقابل ارتفع سعر صرف الدولار وفقاً للسوق الحرة المعتمدة لاستيراد المازوت والغاز 425 ليرة والذي احتسب ليرة 28750 عوضاً عن 28325 في الجدول السابق وقارورة الغاز ارتفعت 2000 ليرة لتصبح 342000 ليرة لنفس الاسباب”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي
    لا كيمياء بين العهد وميقاتي... والحزبُ يُنَظّر
    رئيس الجمهورية ميشال عون
    عون: لبنان نموذج يحتذى به في العيش المشترك
    المدارس
    اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج عرضوا مع رعد ومراد لمطالبهم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة