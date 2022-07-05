الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
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شركة "ألفا" تعتذر من المشتركين.. ما السبب؟

منذ 39 دقيقة
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أحاطت شركة ألفا مشتركيها علما “أنها مستمرة في مواكبة عملية تغيير الأسعار تطبيقا لأحكام قرار مجلس الوزراء”.

وإذ اعتذرت مسبقا في بيان “عن أي هفوات قد تحدث مع بعض المشتركين”، أكّدت “أنها على أتمّ الإستعداد لإستقبال أي مراجعة في هذا الخصوص”

وأضافت: “يمكن التواصل مع مندوبي خدمة الزبائن عبر صفحات ألفا على منصات التواصل الإجتماعي أو الإتصال بــ الــ111 للمساعدة”.

وكان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني قرم كشف لـ “المركزية” أن “فقدان البطاقات من الأسواق جاء نتيجة تغيير نظام العمل واضطررنا الى تعليق كل الخدمات لأن كم العمل الداخلي كبير مع العلم أن الموظفين بذلوا جهوداً متواصلة لتحسين نظام العمل”.

وأشار إلى أن “البطاقات أصبحت متوافرة. وصلني أمس تقرير بالكميات الموزّعة وتم التأكيد أنه ابتداءً من الغد تكون البطاقات متوافرة بالأعداد المطلوبة لتغطية الطلب من دون أي مشكلة ومفترض حتى أن يكون التسليم بدأ بالتحسّن اليوم”.

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