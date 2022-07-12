شكوى اسرائيلية لمجلس الأمن بشأن مسيّرات حزب الله فوق كاريش

تقدّم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، بشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن طائرات “حزب الله” المسيرة فوق حقل كاريش.

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي 0404، عن أردان، أن “حكومة بلاده طالبت مجلس الأمن بالتدخل بعد إطلاق حزب الله لطائرات دون طيار فوق منصة كاريش للغاز الطبيعي الأسبوع الماضي”.

وذكر الموقع أن “إسرائيل قد ادعت أن إطلاق حزب الله للطائرات المسيرة نحو حقل الغاز “كاريش” يعد استفزازاً وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن، وأن تل أبيب ستتخذ جميع الإجراءات لحماية بنيتها التحتية للطاقة”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه أسقط طائرة أخرى دون طيار تابعة لحزب الله كانت في طريقها لحقل كاريش للغاز الأسبوع الماضي، معلنا عن اعتراض ثلاث طائرات دون طيار كانت في طريقها إلى منصة “كاريش” لاستخراج الغاز، وأسقط طائرة أخرى دون طيار كانت في طريقها إلى نفس الوجهة في البحر المتوسط، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية بينها هيئة البث الرسمية “كان”، وصحيفة “يديعوت أحرونوت”

كما صرّح الجيش الإسرائيلي أنه “أسقط الطائرة المسيرة داخل المجال البحري اللبناني، بعيداً عن الحدود البحرية الإسرائيلية، دون أن تشكل أيّ تهديد أو خطر”.