شهيد في الغارة الإٍسرائيلية على عيترون

شنّ الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة عيترون مستهدفًا دراجة نارية، وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أنّ الغارة التي شنّها العدو الإسرائيلي على بلدة عيترون أدّت إلى سقوط شهيد.

كما وشنت مسيرة غارة استهدفت بلدة ام التوت في القطاع الغربي.

وفي وقت سابق أعلن عضو المجلس السياسي في “حزب الله”، محمود قماطي، تمسّك الحزب بسلاحه، مؤكداً أن “اليد التي ستمتد إليه ستُقطع”، على حدّ تعبيره، مضيفاً ألا أحد في العالم سيتمكن من مد يده إلى سلاح الحزب.

كما طرح قماطي معادلة جديدة بديلة عن معادلة (جيش وشعب ودولة) مطالباً بضم المقاومة لتكون المعادلة رباعية على أساس (جيش وشعب ودولة ومقاومة).

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار الدعوات الداخلية والخارجية لضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، التزاماً بمبدأ “الجيش والشعب والدولة” الذي يشكّل مرتكزاً أساسياً في السياسات الوطنية اللبنانية.