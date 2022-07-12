شهيّب: مقبلون على مرحلة صعبة وعلى عون التنحي في الوقت المتفق عليه

اعتبر النائب “أكرم شهيّب” أنه “من الطبيعي الشعور بـ”القرف” من هذا العهد ولكن ليس طبيعيًا على رئيس الجمهورية الشعور بـ”القرف” فهو مَن أوصلنا الى هذه المرحلة”، مشيرًا الى “اننا آتون على مرحلة صعبة، وعلى رئيس الجمهورية التنحي في الوقت المتفق عليه لأجل القيام بالاصلاحات فالمواطن لم يعد بمقدوره التحمل”.

وفي مقابلة عبر الـLBCI، لفتت الى أن هدف إجراء الانتخابات النيابية الأساسي كان إعادة تكوين السلطة والمفاوضات الجدية الآن تدور حول الاستحقاق الرئاسي وكلام البطريرك الراعي هدفه إنقاذ لبنان، معتبرًا أن ميقاتي يريد حكومة ترضي الشارع السني بعد التشتت الحاصل نتيجة انسحاب “تيار المستقبل” والرئيس سعد الحريري، وهو يملك ورقة “التكليف والتصريف”، وهو قام بالتشكيلة التي ترضي طموحه، كما أدرك أنّ المشكلة الحكومية الأساسية كانت مع جبران باسيل.

وعن “استهداف” ميقاتي للتيار الوطني الحر قال شهيب: “ميقاتي يعلم أنّ المرحلة الحالية هي انتقالية و”الطاقة” هي الوزارة الأهم في الوقت الحالي”، مضيفًا: “نحن لم نسمّ ميقاتي ولم نقدّم رأينا في الأسماء الوزارية ولكننا مرتاحون لطريقة تشكيل الحكومة وعدم إسناد “الطاقة” للتيار الوطني الحر”.

في السياق نفسه، رأى أنّ بعض المواقع الوزارية التي كانت حكرًا على أطراف معيّنة أثبتت فشلها، وبالتالي التغيير واجب لعلّه نصل الى نتائج فاعلة ومن الأمثلة وزارة الطاقة والاقتصاد.

أمّا عن مصالحة “الحزب” مع ميقاتي، فقد لفت الى أن أي تقارب بين القوى السياسية ينعكس بطريقة ايجابية على لبنان، وهناك من حاول القيام بهذه الصلحة.