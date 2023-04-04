شيخ العقل: لإتمام استحقاق رئاسة الجمهورية عاجلاً

رأس شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، في دار الطائفة في بيروت، اجتماعاً لمجلس إدارة المجلس المذهبي لمناقشة قضايا داخلية وعامة، وصدر عن المجلس البيان الآتي:

“أولاً: يبدي المجلس المذهبي استياءه من حالة التعطيل التي تصيب المؤسسات الدستورية، ويدعو إلى إتمام استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية بصورة عاجلة، كونها المدخل الوحيد لإعادة انتظام العمل المؤسساتي والدستوري وانطلاق مسار التعافي المنشود، ويطالب القوى السياسية الخروج من دوامة تعطيل الانتخابات الرئاسية، والتلاقي على شخصية توافقية تتواصل مع الجميع من دون استثناء وقيادة البلاد وإدارة عملية الإنقاذ بانفتاح وحكمة.

ثانياً: يشدد المجلس على أهمية التجاوب مع دعوة وزير الداخلية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، احتراماً للدستور وإفساحاً في المجال أمام أصحاب الكفاءات لتداول المسؤولية وإعادة تنشيط العمل البلدي، داعياً الى التعامل مع هذا الاستحقاق الوطني بهدوء ويطغى على التنافس العامل الإيجابي وتغليب المصلحة العامة على ما عداها، بعيداً عن التشنجات العائلية والحزبية والمذهبية.

ثالثاً: يهيب المجلس المذهبي بالحكومة أن تتصدى، وفق منطق الضرورة والحاجة، إلى كل الملفات المعيشية القاهرة، وأن تعالج فورا مسألة حقوق موظفي القطاع العام والمتقاعدين مدنيين وعسكريين، بما هو متاح من امكانات ومساعدات قبل انفجار الواقع الاجتماعي بشكل خطير.

رابعاً: يدعو المجلس المذهبي مجدداً إلى تعزيز الوحدة الوطنية وأن يكون الحوار سيد المرحلة، مشيداً بكل الجهود الحاصلة على هذا الصعيد، ومؤكداً أهمية العمل لمنع ما يعكر هذا التوجّه.

خامساً: يناشد المجلس جميع المعنيين بالشأن الداخلي عدم الوقوع في مهاوي التنابذ والتخاصم، والعمل على لم الشمل ورأب الصدع، منبها من مغبة الوقوع في شرك بعض حملات التشويه والفتنة والغرضية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تلك الحملات التي تكشفت بعض خيوطها أخيراً، تاركاً للقضاء النظر فيها وفق القانون.

سادساً: يوجه المجلس المذهبي رسالة تقدير إلى كل “المعروفيين” الموحدين في فلسطين المحتلة، ويشد على أيدي كل القيادات الناشطة بينهم، لتثبيت الهوية الفلسطينية العربية لهم، ومنع الاحتلال الإسرائيلي من سلخهم عنها، تحديداً في ضوء ما يحصل داخل الكيان الإسرائيلي ومحاولات سلطاته المستمرة لإيقاع الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد.

سابعاً: رغم كل الظروف الاجتماعية والمعيشية والمالية القاسية والأزمات الخانقة على الوطن وابنائه، يتوجّه المجلس بالتهنئة والدعاء لعموم المسلمين بشهر رمضان المبارك، وللشركاء المسيحيين بقرب حلول عيد الفصح المجيد، راجيا أن تكون هذه الأيام المباركة فرصة جامعة لعمل الخير والمحبة والرحمة، وحافزا لنا جميعا لبناء جسور التلاقي والتعاون من أجل الإنسان والوطن والسلام.

وكان شيخ العقل استقبل وفداً من حزب “القوات اللبنانية” مكلفاً من قبل رئيس الحزب سمير جعجع، برئاسة نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حاصباني، ناقلاً لسماحته تحيات رئيس الحزب و”تقديره لدوره”، ووجه له دعوة لحفل إفطار رمضاني تقيمه القوات اللبنانية في معراب 12 الجاري.

وضم الوفد: مسؤول التواصل الديني أنطوان مراد، منسق بيروت ايلي شربشي، مسؤول بيروت الثانية ميشال بيضا والمحامي ميشال فلاح. وتخلل اللقاء استعراض للأوضاع العامة والقضايا المطروحة.

وبعد اللقاء صرح حاصباني: “زرنا صاحب السماحة موفدين من الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، لتوجيه دعوة لسماحته لمشاركته في الإفطار السنوي في معراب، وتناولنا أمور الساعة وتحديات البلاد على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية. وكان هناك جولة افق حول الانتخابات الرئاسية كمدخل أساسي لكل اصلاح وتعاف نتطلع اليه في المدى القريب، آملين ان تكون هذه المرحلة للحلول والمقاربات السليمة لاختيار رئيس الجمهورية المثالي او الأفضل للمرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان، أكان باستعادة ثقة المجتمع الدولي واعادته الى العلاقات العربية السليمة او قدرته الحفاظ على الدستور وتطبيقه وجمع اكبر عدد من اللبنانيين حول مشروع إصلاحي للبلاد في المرحلة الدقيقة. نتمنى ان تكون المشاركة واسعة في إفطار معراب والذي نتوقع له ان يجمع عددا كبيرا من اللبنانيين والمحبين والأصدقاء”.

ورداً على سؤال حول لقاء النواب المسيحيين وإمكانية نتائجه، قال: “لقد دعينا كنواب مسيحيين للتأمل والصلاة خلال فترة الصوم والاسبوع العظيم، كي نتشارك جميعا القراءات الروحية والصلاة والمشاركة في القداس وغداء، وليس على جدول الاعمال أي نقاش سياسي او ما يخص رئاسة الجمهورية، ونتمنى ان يلهم الله الجميع وليس فقط المسيحيين للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية في هذه المرحلة من تاريخ لبنان”.

كما استقبل سفير البرازيل في لبنان تارسيسيو كوستا وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون.

ومن زوار أبي المنى: الشاعران عادل خداج وعدنان سعيد.

وكان شيخ العقل التقى في دارته في شانيه الشيخ أبو فارس مروان فياض على رأس وفد من المشايخ، ووفدا من بلدة العزونية، ومن ادارة مدرسة العرفان التوحيدية – فرع صوفر، للشكر على مساعدته بحلّ إحدى المشكلات المتعلقة بالمدرسة. كذلك السيد رائد زياد عبد الخالق وتلقى مراجعات عدة من زوّار.

وزار شيخ العقل مزار المرحوم الشيخ ابو محمد جواد ولي الدين برفقة الشيخ الجليل ابو فايز امين مكارم ومشايخ، وكان في الاستقبال الشيخ ابو سليمان سعيد سري الدين ومشايخ من البلدة والجوار.

كذلك، شارك في اللقاء الديني في بلدة الجاهلية للمباركة للشيخ ابو علي سليمان ابو ذياب بالعمامة المكولسة، بحضور الشيخين ابو فايز امين مكارم وابو زين الدين حسن غنّام وجمع حاشد من المشايخ.