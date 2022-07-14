صادق لصوت بيروت انترناشونال: نريد رئيساً للجمهورية يُخرج لبنان من جهنم

أوضح النائب التغييري وضاح صادق في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان اللجان في مجلس النواب في حالة انعقاد دائم مشيراً ان الحكومة سحبت خطة التعافي مما سيؤدي الى تأخر عرض القوانين على المجلس النيابي.

ولفت الى ان هناك قوانين معروضة على المجلس كقانون الطاقة المتجددة يمكن ان يبتها قبل ان يتحول الى هيئة ناخبة في أول أيلول.

وطالب صادق ان يتحول مجلس النواب الى خلية طوارئ وان يكون في حالة انعقاد دائم مع السلطة التنفيذية ووزارة الطاقة للبحث في موضوع الطاقة معتبراً ان موضوع الطاقة يحل نصف مشاكل لبنان فاذا تم تأمين الكهرباء تُحل مشاكل اللبنانيين ومشاكل الصناعة والاقتصاد.

وأكد ان الطاقة بحاجة الى قرار سياسي وهو غير موجود ويتحكم فيه مافيات المولدات والمازوت.

واذ شدد صادق على اهمية اقرار القوانين اكد على ضرورة وجود خطة اقتصادية كاملة تعمل على زيادة مداخيل الدولة من خلال انعاش الاقتصاد معتبراً ان موضوع توحيد سعر الصرف موضوع اساسي اضافةً الى موضوع اعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول.

واشار الى ان النواب التغييريين لديهم رؤية موحدة في المواضيع الاساسية وان اختلفت الاراء والنظرة الى المواضيع لكن يتم مناقشة هذه الامور خلال الاجتماعات.

واستبعد صادق عدم اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها مؤكداً على ضرورة الحاجة الى وجود رئيس يعمل على تعويض الفترة السابقة حيث كان قرار الرئاسة في مكان ما خاضع لضغط حزب عسكري لبناني مشيراً ان المجتمع الدولي واللبناني مهتمين بالانتخابات الرئاسية.

واذ اوضح ان النواب التغيريين ليس لديهم حتى الان اسم معين لرئاسة الجمهورية قال نحن نبحث في البرنامج نريد رئيساً يتطابق مع الخطط والاهداف التي نريدها ورئيساً محرراً نهائياً من اي ضغط داخلي او خارجي و يقود البلد بشكل صحيح ويُخرج لبنان من جهنم الذي ادخلنا اليها الرئيس ميشال عون.