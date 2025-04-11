صورة.. إحراق لافتة "عهد جديد للبنان" على طريق المطار!

تعرضت إحدى اللافتات الإعلانية التي تحمل شعار “عهد جديد لللبنان” على طريق مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت للحرق من قبل مجهولين، وذلك بعد يومٍ واحدٍ من تركيبها مكان صور زعماء سياسيين وعسكريين، من بينهم الأمين العام السابق لـ”حزب الله” حسن نصر الله والقائد الإيراني قاسم سليماني.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، الخميس، صوراً ومقاطع فيديو تُظهر استبدال اللافتات القديمة للشخصيات السياسية بلافتات جديدة تحمل الشعار المذكور، مما أثار تفاعلاً واسعاً وردود فعل مؤيدة لتغليب شعار لبنان على باقي الشعارات.