صورة.. الجيش يُفكك جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير في بليدا

أعلنت قيادة الجيش في بيان انه “بتاريخ ١٧ /٤ /٢٠٢٥، وفي سياق متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة بليدا- مرجعيون، وعملت على تفكيكه”.

وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى الابتعاد عن هذه الأجسام وعدم لمسها كونها تمثل خطرًا داهمًا على حياتهم، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم.

توازيا، نفذت مسيرة اسرائيلية غارة جوية حيث استهدفت بصاروخ موجه دراجة نارية على طريق النقعة في بلدة عيترون، وافيد بوقوع قتيل.

وشنت مسيرة غارة استهدفت بلدة ام التوت في القطاع الغربي.