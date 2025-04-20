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صور.. قوى الامن توقف مروّجي مخدرات في بيروت وتضبط كمية من الممنوعات

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 20 - أبريل - 2025 1:16 مساءً
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورطين بالجرائم على اختلافها عل كلّ الأراضي اللّبنانيّة، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت عن قيام شخصَين بترويج المخدّرات، أحدهما في محلّة النهر/ مار مخايل، والآخر في محلّة الكولا.

نتيجةً للاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكّنت المفرزة، بتاريخ 16 -4 -2025، من توقيفهما، وهما: ع. أ. (مواليد العام1977، لبناني) تم توقيفه في محلّة مار مخايل، على متن سيّارة كيا فورت لون فضّي، وتبيّن أنّه مطلوب بموجب /3/ مذكّرات عدليّة بجرام مخدّرات وسرقة.

بتفتيشه والسّيّارة، ضُبِطَ بحوزته كميّة من المخدّرات المعدّة للتّرويج وبطاقة هويّة ورخصة سوق مزوَّرتان. أ. ن. (مواليد العام 2002، لبناني)، أوقف في محلّة الكولا. وبتفتيشه، ضُبِطَ معه كميّة من المخدّرات معدّة للتّرويج و”خنجر”. بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما.

أودع الموقوفان والمضبوطات القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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