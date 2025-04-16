صور.. مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق وادي الحجير جنوب لبنان!

أفادت ”الوكالة الوطنية للإعلام“ بأن طائرة إسرائيلية من دون طيار استهدفت، اليوم الأربعاء، سيارة ”رابيد“ على طريق وادي الحجير – الغندورية في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل سائقها وإصابة آخر بجروح.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: ” سقط قتيل وجريح إثر الغارة التي نفذتها طائرة مسيّرة معادية استهدفت سيارة ’رابيد‘ في وادي الحجير“.

ويأتي هذا الهجوم بعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها على حزب الله في جنوب لبنان، حيث قتلت علي نجيب بيضون يوم الثلاثاء.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه كان قائد خلية في منظومة العمليات الخاصة التابعة لحزب الله.