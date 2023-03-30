"صيرفة" على الـ 60 ألف ليرة للقطاع العام

أكدت مصادر معنية للـLBCI أنّ سعر صيرفة لرواتب القطاع العام، من بينهم العسكريون ومعاشات المتقاعدين، سيُحتسب على ستين ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، بدل التسعين ألف ليرة.

يأتي ذلك فيما تسود حالة من التوتر في محيط مصرف لبنان في الحمرا، حيث يعتصم العسكريون المتقاعدون وموظفو القطاع العام، مع تسجيل تدافع وإشكالات بين المتظاهرين والعناصر الأمنية في محيط المصرف، في ظلّ محاولات لنزع السلاك الشائك.

هذا وكان العسكريون المتقاعدون والموظفون في القطاع العام، قد بدأوا اعتصامهم صباحًا في ساحة رياض الصلح، حيث شددوا على أنّ معاشاتهم لم تعد تكفيهم لشراء ربطة خبز وقارورة غاز، قبل أن يتوجّهوا وسط أجواء من الغضب إلى مصرف لبنان في الحمرا.