الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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ضاهر: رفع قيمة رواتب القضاة دون غيرهم انتقائية واستنسابية

منذ 45 دقيقة
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غرّد النائب ميشال ضاهر على حسابه عبر “تويتر”، قائلا: “تحويل رواتب القضاة على سعر 8000 ليرة دون غيرهم من موظفي القطاع العام، يشكّل انتقائية واستنسابية في التعاطي”.

وأضاف: “المطلوب تعميم هذا الاجراء ليشمل كافة موظفي القطاع العام وخاصة القوى الأمنية وأساتذة المدارس والجامعات وهذا لايشكل ان حصل سوى 25 بالمئة من رواتبهم السابقة مقومة بالدولار”.

وبدأت بعض المصارف في 6 تموز الفائت، تبليغ قضاة لبنانيين بارتفاع قيمة رواتبهم 5 أضعاف، حيث باتت تحتسب سعر صرف الرواتب على قيمة 8 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد، علما بأن سعر الصرف الرسمي لا يزال 1515 ليرة.

وتجري العملية وفق قاعدة قسمة الراتب على سعر صرف 1515 وضرب الرقم بـ8 آلاف ليرة، وهو سعر الصرف الذي تعتمده المصارف اللبنانية لسحوبات الودائع بالدولار، ما يعني ارتفاع قيمة الرواتب بـ5.3 ضعف.

 

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