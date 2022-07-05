الأربعاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ضبط شاحنة تحتوي كمية من المخدرات ومُعدة للتهريب

منذ 49 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 5 / 7 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة مجدل عنجر- البقاع الغربي المواطن (م.ي)، وهو مالك شاحنات نقل تعمل بين البقاع ومرفأ طرابلس بحيث تستخدمها عصابة في عمليات تهريب مخدرات إلى تركيا .

وبعد عملية رصد ومتابعة تمّ ضبط شاحنة في طرابلس وبداخلها كمية من المخدرات مخبأة بطريقة مموّهة .

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتتم المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة .

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار
    الوزير نصار: توقيت مسيرات حزب الله على الحدود البحرية "ليس سليماً"
    هيكتور حجار
    الوزير حجار: بعض شروط ​البنك الدولي​ تعجيزية!!
    من أحد مخابز لبنان
    نقابة الأفران: 55 مليون دولار هدرت في عهد الوزير أمين سلام!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سمير جعجع
    جعجع: وصولي إلى الرئاسة سيغير كل شيء!
    ميشال عون
    مستشار القصر.. العهد لن ينتهي مع انتهاء ولاية عون وميقاتي يتذاكى
    "روجا إغناتوفا"، الملقبة باسم "ملكة العملات المشفرة"
    احتالت على ملايين المستثمرين.. من هي ملكة العملات المشفّرة الفارّة من العدالة؟