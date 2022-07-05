ضبط شاحنة تحتوي كمية من المخدرات ومُعدة للتهريب

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 5 / 7 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة مجدل عنجر- البقاع الغربي المواطن (م.ي)، وهو مالك شاحنات نقل تعمل بين البقاع ومرفأ طرابلس بحيث تستخدمها عصابة في عمليات تهريب مخدرات إلى تركيا .

وبعد عملية رصد ومتابعة تمّ ضبط شاحنة في طرابلس وبداخلها كمية من المخدرات مخبأة بطريقة مموّهة .

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتتم المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة .

بتاريخ ٥ / ٧ /٢٠٢٢، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة مجدل عنجر- البقاع الغربي المواطن (م.ي)، وهو مالك شاحنات نقل تعمل بين البقاع ومرفأ طرابلس بحيث تستخدمها عصابة في عمليات تهريب مخدرات إلى تركيا .#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/91SktZQsbe pic.twitter.com/KufonhkHGC — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 5, 2022