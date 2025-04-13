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ضبط عشرات صناديق الأسلحة في مرفأ طرابلس.. ماذا في التفاصيل؟

منذ 22 دقيقة
مرفأ طرابلس

مرفأ طرابلس

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ضُبطت حاوية تحتوي على خمسين صندوقاً من الأسلحة الحربية المفككة مع قطعها في مرفأ طرابلس.

وعلمت الـ”mtv” أن “المراقب الجمركي (ا . ي.) كشف عليها على أنّها بضاعة نظاميّة معفاة من الرسوم، ولدى اخراجها من الباب الرئيسي للمرفأ، تبيّن من خلال الكشف الامني الذي يجريه جهاز الامن أنّها اسلحة حربيّة محظورة. فضُبطت البضاعة وأوقف كلٌّ من المخلص الجمركي والكشّاف الجمركي”.

كما أوقفت الاجهزة الامنية المعنيّة المعاملات الموقّعة من الكشاف، وأعادت الكشف عليها لدى إخراجها، ليتبين وجود ثلاث حاويات تحتوي على البسة وأحذية مهرّبة.

 

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