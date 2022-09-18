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ضبط مليون حبة كبتاغون والمهربون يفرّون الى سوريا

منذ 28 ثانية
حبوب كبتاغون

حبوب كبتاغون

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ضبطت دورية من الجيش، أثناء ملاحقة عدد من المهربين في بعلبك، حوالي مليون حبة كبتاغون بعد فرار المهرّبين الى الأراضي السورية.

وصدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ ١٧ /٩ /٢٠٢٢ حوالى الساعة ٢٢.٣٠ أثناء ملاحقة دورية من الجيش لعدد من المهربين في مزرعة النهير في جرد معربون- بعلبك، تعرضت لإطلاق نار فردّت على مصادر النيران بالمثل. بعدها فرّ المهربون إلى داخل الأراضي السورية.

وقد ضبطت الدورية حوالى مليون حبة كبتاغون تركها المهربون في المكان.

سُلمت المضبوطات الى المراجع المختصة وبوشر التحقيق”.

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