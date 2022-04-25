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ضحايا زورق الموت.. إليكم آخر التطورات

25 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 25 - أبريل - 2022 7:54 مساءً
ضحايا زورق البحر

ضحايا زورق البحر

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تستمر لليوم الثاني على التوالي عملية البحث عن ضحايا زورق الموت الذي غرق مساء السبت، وسقط عشرات الضحايا حيث قامت طرابلس اليوم بتشييع الضحايا فيما لا يزال حتى الساعة 33 مفقودا حتى الساعة.

من هنا، أعلنت قيادة الجيش اللبناني عبر تويتر أن طوافة بريطانية نوع CH -146 Griffon تابعة للسرب ٨٤ البريطاني تشارك إلى جانب الجيش في عمليات البحث والإنقاذ قبالة شاطئ طرابلس.

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