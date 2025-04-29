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ضمن إطار التدابير الأمنية.. توقيف 24 شخصاً في مناطق مختلفة

منذ 11 ساعة
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 23 شخصًا وفقًا لما يلي:
دهم منازل مطلوبين في بلدة بر الياس – زحلة وتوقيف المواطنين: (م.ع.)، (م.م.)، (و.ح.)، (ج.ج.) كونه مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.
توقيف 19 سوريًّا في بلدتَي غزة وحوش الحريمة – البقاع الغربي وبلدة حربتا – بعلبك وعند حاجز المحطة – الهرمل لدخولهم بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة مستديرة أبو علي – طرابلس المواطن (م.ق.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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