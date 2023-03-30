ضو: التفرّد بالقرارات خدمة لأزلام الزعماء لن يمرّ

غرّد النائب مارك ضو عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: “يعدّ تراجع وزير الأشغال العامة والنقل عن صفقة “توسعة المطار” أكبر مثال عن أن الجهود الموحدة والمطالب المحقة والضغط لعدم تمرير الاتفاقيات الغامضة تؤتي ثمارها، وأنّ التفرّد بالقرارات، خلافًا لقانون الشراء العام وقانون الشراكة مع القطاع الخاص، خدمة لأزلام الزعماء والمحميين والمحظيين لن يمر.. لقد ولى زمن الصفقات بالتراضي”.

وأضاف: “‏إن إجراء المناقصات العامة بشفافية وكما تقتضي القوانين والأنظمة المرعية الإجراء مسار واجب سلوكه للحفاظ على قواعد الحوكمة وأصول قانون الشراء العام لضمان تنفيذ المشروع بالمستوى المنشود.. انتصرنا للقانون والحكم الرشيد والشفافية”.

يعد تراجع وزير الأشغال العامة والنقل عن صفقة "توسعة المطار" أكبر مثال عن ان الجهود الموحّدة والمطالب المحقّة والضغط لعدم تمرير الاتفاقيات الغامضة تؤتي ثمارها، وان التفرّد بالقرارات، خلافًا لقانون الشراء العام وقانون الشراكة مع القطاع الخاص، خدمة لأزلام الزعماء والمحميين والمحظيين… — Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) March 30, 2023