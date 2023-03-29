ضو: تعاطي القادة اللبنانيّين مع القمة العربيّة المقبلة امتحان لصدقيتهم

اعتبر منسق “التجمع من أجل السيادة” نوفل ضو عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “القمة العربية المقبلة في السعودية توازي في أهميتها مؤتمر فرساي الذي قرّر مصير دول المنطقة وبينها لبنان”.

ضو أضاف: “بعد الحرب العالمية الأولى تمسّك اللبنانيون بالسيادية والحربة فحصلوا على لبنان الكبير. تعاطي القادة اللبنانيين مع هذه القمة امتحان لصدقيتهم في استعادة الكيان الذي تأسس قبل مئة عام”.

القمة العربية المقبلة في السعودية توازي في اهميتها مؤتمر فرساي الذي قرر مصير دول المنطقة وبينها لبنان.بعد الحرب العالمية الاولى تمسك اللبنانيون بالسيادية والحربة فحصلوا على لبنان الكبير.

تعاطي القادة اللبنانيين مع هذه القمة امتحان لصدقيتهم في استعادة الكيان الذي تأسس قبل مئة عام — naufal daou نوفل ضو (@naufaldaou) March 29, 2023

وتابع ضو: “السعودية ودول الخليج ومصر يبنون مع القوى الدولية المقررة والفاعلة نظامًا عربيًا جديدًا يواكب النظام العالمي.. تمامًا كما فعل الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى. إنقاذ لبنان يمر حكمًا بالانضمام إلى هذا النظام. على القادة السياسيين والروحيين التوجه إلى القمة العربية المقبلة لرفع هذا الطلب”.

السعودية ودول الخليج ومصر يبنون مع القوى الدولية المقررة والفاعلة نظاما عربيا جديدا يواكب النظام العالمي…تماما كما فعل الحلفاء بعد الحرب العالمية الاولى.انقاذ لبنان يمر حكما بالانضمام الى هذا النظام. على القادة السياسيين والروحيين التوجه الى القمة العربية المقبلة لرفع هذا الطلب — naufal daou نوفل ضو (@naufaldaou) March 29, 2023