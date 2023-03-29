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ضو: تعاطي القادة اللبنانيّين مع القمة العربيّة المقبلة امتحان لصدقيتهم

منذ 3 دقائق
نوفل ضو

نوفل ضو

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اعتبر منسق “التجمع من أجل السيادة” نوفل ضو عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “القمة العربية المقبلة في السعودية توازي في أهميتها مؤتمر فرساي الذي قرّر مصير دول المنطقة وبينها لبنان”.

ضو أضاف: “بعد الحرب العالمية الأولى تمسّك اللبنانيون بالسيادية والحربة فحصلوا على لبنان الكبير. تعاطي القادة اللبنانيين مع هذه القمة امتحان لصدقيتهم في استعادة الكيان الذي تأسس قبل مئة عام”.

وتابع ضو: “السعودية ودول الخليج ومصر يبنون مع القوى الدولية المقررة والفاعلة نظامًا عربيًا جديدًا يواكب النظام العالمي.. تمامًا كما فعل الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى. إنقاذ لبنان يمر حكمًا بالانضمام إلى هذا النظام. على القادة السياسيين والروحيين التوجه إلى القمة العربية المقبلة لرفع هذا الطلب”.

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