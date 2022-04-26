طرابلس حزينة... وعملية البحث عن المفقودين مستمرة

تواصل فرق القوات الجوية والبحرية والبرية في الجيش اللبناني عملية الإنقاذ والبحث عن مفقودين جراء حادثة قارب الهجرة غير الشرعية الذي غرق قبل 3 ايام قبالة شواطئ الميناء وبالتحديد بالقرب من جزيرة الفنار – رامكين. وقد تم إنقاذ 45 راكبا وانتشال 8 جثث حتى الساعة.

وتشهد مدينة طرابلس حالة من الحزن والاسى، فيما حركة السير فيها خفيفة نسبيا، وقد فتحت المصالح والداوئر الرسمية والمحال التجارية ابوابها اليوم.

وأثار غرق مركب يحمل مهاجرين قبالة ساحل مدينة طرابلس في شمالي لبنان، غضباً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني أنه كان على متنه 60 شخصاً، بينما ذكر شهود عيان أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنه يبلغ حوالي 75.