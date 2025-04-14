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طرقات جبلية مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

منذ 40 دقيقة
فتح الطرقات المقطوعة بالثلوج

فتح الطرقات المقطوعة بالثلوج

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أفادت وزارة الأشغال العامة والنقل على حسابها على منصة “إكس” أن مركزها في جرد القيطع – عكار، يواصل منذ أمس، العمل على فتح طريق القموعة أعالي القبيات، بعد أن تسببت الثلوج التي غطت المرتفعات في محافظة عكار فوق ١٥٠٠ متر بقطع الطرق الجبلية. وتبقى طريق القموعة – جوز الدارة – مرجحين – الهرمل مقطوعة بفعل استمرار تساقط الثلوج، مع تحذير السائقين من سلوكها ليلاً وفي ساعات الصباح الأولى، لحين انتهاء المنخفض الجوي”.

وأفادت أنه “في سياق متصل، أعاد مركز فاريا فتح طريق عيون السيمان – حدث بعلبك، لتصبح سالكة للمرة الثالثة هذا الموسم”.

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