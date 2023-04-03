طقس ربيعي مستقر ودرجات حرارة مرتفعة مع بداية شهر نيسان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، صافيا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها لشهر نيسان بحدود الـ 4 درجات، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود الـ50 كلم/س وتكون محملة بالغبار.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ودافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر والخليج العربي، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها الموسمية لشهر نيسان وتستمر حتى صباح الأربعاء حيث تنخفض بشكل سريع وملحوظ، ويتقلب الطقس محليا تحت تأثير منخفض جوي بارد متمركز وسط اوروبا.

معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 إلى 24 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: صاف اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا بعد الظهر خصوصاً جنوب البلاد، ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها لشهر نيسان بحدود الـ 4 درجات، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود الـ 50 كلم/س وتكون محملة بالغبار.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح احيانا، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصاً في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

الخميس: غائم جزئياً من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية فترة قبل الظهر ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 28 درجة، فوق الجبال من 11 الى 25 درجة، في الداخل من 10 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية شرقية نهارا، جنوبية شرقية ليلا ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و30 كم/س .

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و60 في المئة.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,25

-ساعة غروب الشمس: 17,59.