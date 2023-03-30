طقس شديد البرودة بانتظارنا.. متى ينحسر المنخفض الجويّ؟

لا يزال المنخفض الجويّ فوق وسط تركيا يؤثر على لبنان، حيث يترافق مع أمطار متفرقة وثلوج جبلًا، ومع رياح شمالية قطبية باردة تؤدي إلى تدني الحرارة اليوم وغدًا الجمعة ما دون المعدلات ويصبح الطقس قارس البرودة، على أن ينحسر المنخفض تدريجيًا غدًا مع تقدم النهار.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: بارد جدًا مع أمطار خفيفة متفرقة صباحًا وزخات ثلوج خفيفة ما دون ١٠٠٠ متر، مع التحذير من تشكل الجليد. يتحسّن الطقس بعد الظهر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٧ و١٥ ساحلًا وبين -٢ و١٢ بقاعًا وبين ١ و٩ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما تتحول الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

السبت: غائم جزئيًا وبارد، والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٠ و١٨ ساحلًا وبين ٢ و١٢ بقاعًا وبين ٤ و١٠ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.