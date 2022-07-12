طقس صيفي حار في الأيام المقبلة

ما زال طقس صيفي رطب وحار بشكل إعتيادي يؤثر على لبنان مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة، ويستمر على هذا النحو في الأيام المقبلة دون تغيير كبير في الأحوال الجوية قريبًا وقد يتحول حارًا أكثر بدءًا من ١٧ الشهر الحالي.

وفي التفاصيل:

الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلًا بين ٢٣ و٣٠، بقاعًا بين ١٧ و٣٣ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٨ و٢٦ درجة

٢- الجو: غائم جزئيًا مع تشكل الضباب على المرتفعات

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

الأربعاء: الطقس غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال، الحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلًا، بين ١٦ و٣٣ بقاعًا وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س

الخميس: الطقس غائم جزئيًا مع تشكل ضباب خفيف محلي على الجبال، الحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا، بين ١٦ و٣٣ بقاعًا وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س