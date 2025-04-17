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طقس عيد الفصح ربيعي مستقر.. إليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
طقس لبنان

طقس لبنان

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدًا، صافيًا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ3 درجات، كما تبقى الرياح ناشطة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقرّ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية حتى نهاية الأسبوع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان بيروت بين 15 و24، طرابلس بين 13 و23، وزحلة بين 9 و22 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، خصوصًا على الساحل وفوق الجبال، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، مع انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة جنوبًا.

الجمعة: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ3 درجات، كما تبقى الرياح ناشطة.

السبت: صاف مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وانخفاضها على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانًا مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار.

الأحد: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارًا من بعد الظهر، ويتشكل الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 18 الى 28 درجة، فوق الجبال من 10 إلى 24 درجة، في الداخل من 11 إلى 28 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و50 كم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 30 و60 %.

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6.05

– ساعة غروب الشمس: 19,11

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