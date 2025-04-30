طقس لبنان متقلب بين كتل حارة من سيناء ومنخفض جوي من تركيا!

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرتها الصادرة صباح اليوم الأربعاء 30 نيسان 2025 أن كتل هوائية دافئة نسبيًا محملة بالغبار مصدرها صحراء سيناء تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، ثم تنخفض ليلاً تحت تأثير منخفض جوّي متوسّط الفعالية متمركز جنوب تركيا يؤدي إلى طقس متقلّب وممطر أحيانًا حتى نهاية الأسبوع.

_ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان بيروت بين ١٨ و ٢٧، طرابلس بين ١٧ و ٢٦، وزحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

_الطقس المتوقع في لبنان:

▪الأربعاء: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية (٨ درجات) ، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح المغبرّة لحدود ال ٧٠ كلم/ساعة، كما يرتفع موج البحر خلال الليل وتتكاثف الغيوم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة وموحلة مع إحتمال حدوث برق ورعد.

▪الخميس: غائم اجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها لشهر أيار، مترافقة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، تتساقط امطار متفرقة تشتدّ أحياناً خاصة شمال البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تلامس ٥٠ كلم/س. تنحسر الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.

▪الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وبقاء الحرارة دون معدلاتها الموسمية مع إحتمال تساقط أمطار محليّة متفرقة مصحوبة ببرق ورعد.

▪️السبت: غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل . تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة فيتكوّن معها الضباب مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خاصة على الجبال.

_الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية نهارًا ناشطة، تتحوّل ليلاً إلى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين ١٥و٥٠ كم/س تشتد اعتبارا من بعد الظهر فتقارب ٧٠كم/س.

_الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

الرطوبة النسبية على الساحل:

بين: ٣٠ و ٨٥%.

_حال البحر: مائج.

_حرارة سطح الماء: ٢٠°م.

_الضغط الجوي: ١٠٠٧ HPA

أي ما يعادل: ٧٥٥ ملم زئبق

_ساعة شروق الشمس: ٠٥:٥٢

_ساعة غروب الشمس: ١٩:١٩