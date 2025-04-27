طقس متقلب يسيطر على لبنان!

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يُسيطر طقس ربيعي معتدل ومستقر نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل، يتحوّل الأربعاء إلى ربيعي متقلّب محليًا.

ومعدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و24 درجة، طرابلس بين 13 و23 درجة، وزحلة بين 9 و22 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً بسحب مرتفعة وتشكّل ضباب على المرتفعات بدءًا من بعد الظهر، بينما تستقر درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل وترتفع بشكل محدود على الجبال وفي الداخل فتصبح فوق معدلاتها الموسمية.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل فتلامس معدلاتها الموسمية لشهر نيسان بينما تتخطاها على الجبال وفي الداخل.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة فيتشكل ضباب كثيف بدءًا من مستويات منخفضة فتسوء معه الرؤية أحيانًا وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة محلية خصوصا شمال البلاد، كما تنشط الرياح أحيانًا.

الأربعاء: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال النهار، تنشط الرياح بدءًا من بعد الظهر ويتشكّل الضباب وتتكاثف الغيوم خلال الليل وتصبح الأجواء فجر الخميس مهيأة لتساقط أمطار خفيفية محلية خصوصا شمال البلاد.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.

حال البحر: مائج اجمالاً.

حرارة سطح الماء: 20°م.

الضغط الجوي: 1015HPA أي ما يعادل761 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5:55.

ساعة غروب الشمس: 19:17.