طقس مستقر في لبنان.. ومنخفض جويّ بانتظارنا الأسبوع المقبل!

يؤثر طقس مستقر إجمالًا على لبنان، مع بقاء الحرارة مستقرة اليوم لتعود وترتفع بدءًا من يوم غد وتتخطى معدلاتها الموسمية. فيما تستمر الرياح نشطة أحيانًا خصوصاً جبلاً وشمالاً وفي الداخل، مع احتمال منخفض جوي وأمطار غزيرة وثلوج الأسبوع المقبل.

في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: مستقر والجو غائم جزئيًا بسحب متوسطة، والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و٢٥ درجة ساحلًا وبين ٩ و٢٣ درجة بقاعًا وبين ١١ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح غربية قوية وسرعتها بين ٤٠ و٨٠ كم/س.

السبت: مستقر والجو غائم بسحب عالية ومتوسطة، والحرارة تتراوح بين ١٤ و٢٣ درجة ساحلًا وبين ٨ و٢١ درجة بقاعًا وبين ٩ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.