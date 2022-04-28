طقس نهاية الأسبوع.. هل يستمر الغبار في الجو؟

يسيطر طقس ربيعي معتدل اليوم مع إستمرار الغبار الخفيف ليضعف بعد الظهر واحتمال زخات مطر على الجبال العالية الشمالية والشرقية، بينما الإستقرار يخيّم على السواحل وباقي المناطق.

وتعود الحرارة لترتفع يوم غد الجمعة وتصبح حارة يوم السبت…

وفي التفاصيل:

الخميس:

١- الحرارة ساحلًا بين ١٨ و٢٥، بقاعًا بين ١٣ و ٢٩ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٥ و٢١ درجة

٢- الجو: مشمس إجمالًا ومغبر مع إحتمال أمطار رعدية بعد الظهر على الجبال الشمالية والشرقية وفي الداخل

٣- الرياح: شرقية إلى شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٥٠ و٧٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة

الجمعة: طقس دافئ وقليل السحب، الحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلًا، بين ١٢ و٣٠ بقاعًا وبين ١٣ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية إلى شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س تنشط أحيانًا خاصة في الداخل وعلى الجبال

السبت: طقس معتدل حار وقليل السحب، مغبر، الحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٠ و٣٢ ساحلًا، بين ١٣ و٣٠ بقاعًا وبين ١٦ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية إلى شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س تنشط أحيانًا في الداخل وعلى الجبال ٦٠ كم/س