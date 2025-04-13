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طلال المرعبي: ليكن الاستحقاق البلدي محطة للنهوض بالبلدات بعيداً عن النزاعات

منذ 28 دقيقة
طلال المرعبي

طلال المرعبي

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أكد الوزير والنائب السابق طلال المرعبي، أمام فاعليات وهيئات عكارية زارته في دارته في بلدة عيون الغزلان، على “ضرورة ان يكون الاستحقاق البلدي والاختياري محطة لتجديد الحياة الديمقراطية في البلدات بعيدا عن اي حساسيات او نزاعات”، وقال: “بلداتنا في عكار بحاجة الى روح التعاون والانسجام والاندفاع للوصول الى منطقة تنعم بالانماء والخدمات، وعلى كل من يرغب بان يكون ممثلا للسلطة المحلية ان يعطي الفرص لأبناء البلدات من خلال المشاركة بالأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية وإعطاء التنمية البشرية الاهتمام الكافي والاهتمام بالشباب ورؤيتهم للمستقبل”. كما تمنى “أن تكون للمرأة مشاركة فعالة في هذا الاستحقاق ترشيحا وانتخابا”.

ودعا الحكومة الى “إعطاء عكار ما تستحق من اهتمام”، مرحبا بزيارات المسؤولين إليها، ومتمنيا “أن تثمر هذه الزيارات ما يتمناه كل المواطنين وان لا تبقى شكلية فقط”.

وفي ذكرى الحرب اللبنانية، قال: “شبعنا حروبا وويلات وعلينا جميعا اليوم العودة الى التلاقي والحوار البناء وعلينا جميعا ان نستفيد من تجارب الماضي وعدم الانجرار الى اي رهانات”.

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