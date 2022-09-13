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طليس دعا الى لقاء استثنائي لمناقشة حماية القطاع

منذ 41 دقيقة
بسام طليس

بسام طليس

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أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس البيان الآتي:

“أمّا وقد وصلنا إلى مرحلة تخلّي الدولة عن أبسط واجباتها تجاه مواطنيها وسائقيها وآخر حبات عقود منظومة الرعاية سقطت بالأمس مع تحرير صفيحة البنزين من دعم الدولة لها من دون تأمين البديل. أتوجّه إلى دولة رئيس الحكومة ووزرائه المحترمين الالتفات إلى قطاع النقل البري الذي يقوم مقام الدولة منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود والعمل على اقرار خطة النقل ومنطلقها التكامل بين القطاعين العام والخاص.

ومن موقع المسؤولية ادعو الزملاء في اتحادات ونقابات النقل البري إلى اجتماع استثنائي الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين 19/9/2022 في مقرّ الاتحاد العمالي العام لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها حماية للقطاع والعاملين فيه”.

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