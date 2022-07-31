الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
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عباس ابراهيم بحث مع هوكشتاين وشيا في تطورات ملف الترسيم

منذ 45 دقيقة
اللواء عباس إبراهيم وآموس هوكشتاين

اللواء عباس إبراهيم وآموس هوكشتاين

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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه بعد ظهر اليوم، وفدا أميركيا برئاسة المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي السيد آموس هوكشتاين، وبحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وقد تناول البحث تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية.

في هذا الاطار، نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي أنّ المبعوث الأميركي سيعرض اقتراحا إسرائيليا جديدا بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقال المسؤول الاسرائيلي، وفق رويترز،: “مقترحنا الجديد يسمح للبنان باستخراج الغاز من المنطقة مع الحفاظ على حقوقنا”.

وكانت بداية جولة هوكشتاين مع المدير العام للأمن العام اللواء “عباس ابراهيم”، الذي قال لـ “صوت بيروت انترناشونال”، بعد سؤاله عن أجواء المفاوضات، إنه متفائل ولكن بحدود وحذر.

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