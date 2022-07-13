الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
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عبدالله: أوقفوا الكيدية والملاحقة بحق جان العلية!

منذ 24 دقيقة
النائب بلال عبدالله

النائب بلال عبدالله

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غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر” كاتباً: “أوقفوا الكيدية والملاحقة بحق جان العلية! حافظوا على الشرفاء في الأدارة اللبنانية! يبدو أن الكفاءة والشفافية والشجاعة للموظفين الاداريين تزعج الكثيرين.

إلا إذا كان المطلوب عرقلة إنطلاقة العمل بقانون الشراء العام ،أحد أهم القوانين الأصلاحية”.

وكان صدر عن المدير العام لادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية البيان الآتي:

“في اطار عملية التهويل والتخويف لفرض تعطيل تطبيق قانون الشراء العام في تاريخ بدء نفاذه في 29 تموز الحالي، واستكمالا للضغوط على ادارة المناقصات لفرض مسار معين على مزايدة السوق الحرة بتاريخ 14 الحالي، اعلن السيد وزير العدل في مقابلة تلفزيونية مساء 10 الحالي، انه تقدم باخبار بحق المدير العام لادارة المناقصات امام النيابة العامة التمييزية بناء على شكوى وردته من مجلس شورى الدولة، بخصوص موضوع مزايدة السوق الحرة.

ازاء انتقال الضغوط من الخفاء الى العلن، وامام هذا الاستغلال والاستثمار للنفوذ غير المسبوق الذي بلغ اليوم حد التدخل علنا لمنع تطبيق القانون والتحكم في مسار الصفقات العمومية لفرض عارضين محددين واستبعاد اخرين، سيكون للمدير العام لادارة المناقصات، من ضمن الاطر الدستورية والقانونية والقضائية، الموقف المناسب في الوقت المناسب”.

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