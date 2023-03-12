عبدالله: لماذا هذه الاستعراضات على ساحل الشوف في الجية للمرة الثانية؟

غرد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر” كاتباً: “لماذا هذه الاستعراضات على ساحل الشوف في الجية للمرة الثانية؟ حذرنا من ذلك وطلبنا ممن يعنيهم الأمر عدم إثارة قلق الناس والمحافظة على العيش الواحد الذي يتميز به الشوف.

هل يجب اعتبار الجية منطقة عسكرية خارج سلطة الدولة؟ نريد جوابا من الجهات المعنية كافة! لأن الفتنة لا تريد من يوقظها”.

وفي تغريدة ثانية قال: “مرة جديدة تتعرض الصروح الاستشفائية للاعتداء، وآخرها مستشفى راغب حرب في النبطية. اننا كلجنة صحة نيابية، ندين بشدة هذه الممارسات والتصرفات، ونناشد الجميع عدم التعرض لمستشفياتنا والعاملين فيها، لأنهم ليسوا المسؤولين عن تحمل المواطنين أعباء الفاتورة المرتفعة، بل هو انهيار الدولة وعجزها”.