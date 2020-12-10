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عبدالله: ندفع شعب لبنان للموت والجوع لحيازة الثلث المعطل

منذ دقيقتين
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على تويتر، قائلا: “عاد البعض لإسلوب اللعب على حافة الهاوية. جمدنا البلد سنتين ونصف وعطلنا كل المؤسسات، مع الكلفة الباهظة لذلك على الاقتصاد، لنجلس في بعبدا، واليوم ندفع شعب لبنان للموت والجوع، فقط لحيازة الثلث المعطل. وأحلى ما يتحفك، شعار محاربة الفساد”.

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