عبدالله: ندفع شعب لبنان للموت والجوع لحيازة الثلث المعطل

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على تويتر، قائلا: “عاد البعض لإسلوب اللعب على حافة الهاوية. جمدنا البلد سنتين ونصف وعطلنا كل المؤسسات، مع الكلفة الباهظة لذلك على الاقتصاد، لنجلس في بعبدا، واليوم ندفع شعب لبنان للموت والجوع، فقط لحيازة الثلث المعطل. وأحلى ما يتحفك، شعار محاربة الفساد”.

عاد البعض لأسلوب اللعب على حافة الهاوية. جمدنا البلد سنتان ونصف وعطلنا كل المؤسسات، مع الكلفة الباهظة لذالك على الأقتصاد، لنجلس في بعبدا ،واليوم ندفع شعب لبنان للموت والجوع، فقط لحيازة الثلث المعطل…..

واحلى ما يتحفك، شعار محاربة الفساد!!! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 10, 2020