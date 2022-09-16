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عبد الرحمن سوبرة لـ صوت بيروت: سأنام في المصرف الليلة ولن أخرج من دون وديعتي

منذ 10 دقائق
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أكّد المودع “عبد الرحمن سوبرة”، الذي اقتحم فرع بلوم بنك – طريق الجديدة لتحرير وديعته المالية، أنه لم يحتجز مديرة الفرع ولها كامل الحرية أن تخرج.

وفي حديث لـ “صوت بيروت إنترناشونال”، قال سوبرة: ” لا يريدون أن يدفعوا سوى 50 الف دولار على سعر 12 ألف ليرة للدولار”، مؤكّدا أنه لن يقبل بذلك.

وأكّد أنه سيبقى في المصرف وسيحضر الفراش حتى ينام هذه الليلة، مضيفًا: ” اذا خرجت من دون المبلغ، فطريقتي في المرة القادمة ستكون أعنف”.

كذلك، أصرّ على أخذ وديعته كاملةً وقال “اذا كانوا يريدون أن يعطوني على سعر الـ 12000، فأريد المبلغ الكامل وهو 165 ألف دولار”.

المراسل “حسين خريس” أكد وجود مديرة الفرع في البنك، وأن عبد الرحمن سوبرة لم يصل الى نتيجة مع إدارة بلوم بنك المركزية التي أصرت على إعطائه 50 ألف دولار على سعر 12 ألف ما يعني أنها ستنتقص أكثر من 70 بالمئة من وديعته الأساسية”.

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