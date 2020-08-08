عبد الصمد بعد لقائها سفير روسيا: دولة شقيقة وصديقة للبنان

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بحثت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد خلال لقائها السفير الروسي ألكسندر زاسبكين في الوزارة اليوم، موضوع المساعدات الروسية للدولة اللبنانية.

وشكرت عبد الصمد لروسيا سرعة دعمها منذ الساعات الأولى وتقديمها خمس طائرات، معتبرة أن “روسيا هي دولة شقيقة وصديقة للبنان الذي يمر بمرحلة حرجة حاليا”، آملة أن “يتخطاها سريعا بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة”.

زاسبكين

في المقابل، قال زاسبكين إنه بحث مع الوزيرة في آخر المستجدات وكيفية الافادة من الفرص للتغلب على الصعوبات القائمة. وأكد أن “محاولة تخطي الكارثة التي ألمت ببيروت تتطلب منا جهدا أكبر لانقاذ هذا البلد الرائع”.

يذكر أن روسيا قدمت فريق إنقاذ ومستشفى ميدانيا ومختبرا مجهزا ومواد غذائية إلى لبنان خلال الايام الماضية.